Ziemkiewicz i Ogórek skazani za słowa o opozycyjnej aktywistce

Ziemkiewicz nazywa wyrok skandalem. Przypomina o proteście przed TVP

Inaczej sprawę widzi sam Ziemkiewicz. Na Twitterze uznał, że sprawa "dotyczy go tylko przypadkiem, więc traktuje ją z dystansem". "Ale podtrzymanie przez sąd apelacyjny wyroku na mnie i Magdę Ogórek z pozwu działaczki KOD Podleśnej to coś więcej niż skandal" - uznał.

Prawicowy publicysta przypomniał o wydarzeniach sprzed czterech lat, gdy przed gmachem TVP trwał protest. Jego uczestnicy sprzeciwiali się linii, której trzyma się państwowa telewizja, a która - ich zdaniem - doprowadziła do zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wtedy demonstranci próbowali uniemożliwić Magdalenie Ogórek wyjazd samochodem.

"Zobaczcie to w kontekście: banda agresywnych kodziarzy napada na wychodzącą z pracy dziennikarkę. Sąd uniewinnia prowodyrkę, która szczuła do tej napaści i przewodziła jej. Następnie to ona pozywa Ogórek za to, że na antenie opisała, co ją spotkało - i tu sądy w dwóch instalacjach przyznają przywódczyni napaści rację i odszkodowanie" - napisał Ziemkiewicz.

Sąd uniewinnił Podleśną. Zarzucono jest naruszenie miru domowego