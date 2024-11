Poranek najchłodniejszy był w Zakopanem , gdzie o godz. 6:00 zanotowano mróz na poziomie -2,9 st. C . Najcieplej z kolei było na Helu ( 7,7 st. C ). W ciągu dnia temperatury będą tylko trochę wyższe - wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zgniły wyż również w piątek

Obecnie pogodę w Polsce kształtuje Zayyan, tak zwany zgniły wyż . Jest to taki rodzaj wyżu, który przynosi duże zachmurzenie, gęste mgły i opady deszczu. I takie właśnie aury możemy spodziewać się w ciągu dnia.

W wielu miejscach Polski utrzymują się lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Do południa powinny się rozwiać, jednak wiele wskazuje na to, że wieczorem wrócą.