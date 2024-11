Czwartek jest kolejnym dniem, w którym musimy zmagać się z gęstymi mgłami w wielu miejscach kraju. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej to się nie zmieni do poniedziałku. Wtedy również miejscami nie będzie widać więcej niż na 200 metrów .

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Ostrzeżenie przed mgłą. Widać ją z kosmosu

Wiele wskazuje na to, że kolejne dni również będą mgliste w wielu miejscach, także w długi weekend. To dotyczy też 11 listopada .

11 listopada: Pogoda z masą chmur i mgieł

Synoptycy spodziewają się lokalnych mgieł we wschodniej połowie kraju. Mogą one ograniczać widzialność do 200 metrów.