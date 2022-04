Propozycję Solidarnej Polski pozytywnie oceniło 34,2 proc. respondentów, a negatywnie 36,7 proc. ankietowanych. 29,1 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie - to wyniki badania dla rp.pl.

Wstrzymanie opłat do UE. Sceptycyzm wzrasta z wiekiem

Komentując wyniki badania, dyrektor działu analiz w SW Research Adrian Wróblewski zwrócił uwagę, że "negatywny stosunek do pomysłu ugrupowania Zbigniewa Ziobry wyraża co trzecia kobieta i czterech na 10 mężczyzn".

Jak dodał, "odsetek respondentów sceptycznie oceniających zawieszenie płacenia składki wzrasta wraz z wiekiem badanych - 24 proc. spośród osób do 24 roku życia, 43 proc. wśród badanych, którzy skończyli 50 lat".

"Wstrzymaniu opłat do Unii sprzeciwiają się dwie na pięć osób posiadających wyższe wykształcenie i blisko połowa respondentów (48 proc.) o dochodach przekraczających 5000 zł netto. Takiego samego zdania jest prawie co druga osoba (48 proc.) z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców. Propozycję Solidarnej Polski najchętniej poparliby mieszkańcy miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób (48 proc.)" - poinformował dyrektor Wróblewski.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 26.04-27.04.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Podczas wtorkowego posiedzenia rządu minister sprawiedliwości, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro i minister w KPRM Michał Wójcik zgłosili wniosek, by Rada Ministrów wystąpiła do Komisji Europejskiej o zawieszenie składki członkowskiej Polski do budżetu UE. Powodem mają być potrzeby związane z falą uchodźców, którzy po agresji Rosji na Ukrainę szukają schronienia w Polsce. Propozycja Ziobry i Wójcika została odrzucona.