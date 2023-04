Gdy problemy zdrowotne uniemożliwiają pracę, pracownik przechodzi na zwolnienie chorobowe, a wynagrodzenie wypłaca mu początkowo pracodawca (wynagrodzenie chorobowe), a następnie - jeśli niedyspozycja się przedłuża - ZUS (zasiłek chorobowy). Długość zwolnienia chorobowego jest jednak ściśle określona przepisami.

Co natomiast w sytuacji, gdy limit ten został wyczerpany, a pracownik nie doszedł do zdrowia?

Komu przysługuje zasiłek rehabilitacyjny?

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest pracownikowi przez okres 33 dni. Następnie może on skorzystać z zasiłku chorobowego w wymiarze 182 dni w roku. Jeśli po upływie tego czasu wciąż nie wrócił do zdrowia, a lekarz zdecydował o kontynuowaniu zwolnienia, może starać się o wypłatę zasiłku rehabilitacyjnego.

Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje on osobom, których stan zdrowia dobrze rokuje, a leczenie przynosi oczekiwane efekty, lecz wymaga więcej czasu. W przeciwnym razie pacjent kierowany jest na komisję lekarską, decydującą, czy uszczerbek na zdrowiu kwalifikuje się do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Kto nie dostanie świadczenia rehabilitacyjnego?

Co ważne, świadczenie rehabilitacyjne może otrzymać jedynie osoba opłacająca składki na ubezpieczenie chorobowe. Nie przysługuje ono natomiast bezrobotnym, zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych czy przebywających na urlopie wychowawczym.

Wypłata zasiłku rehabilitacyjnego nie może mieć miejsca również w przypadku osób pobierających emeryturę , rentę lub świadczenie przedemerytalne. Pieniędzy nie dostaną także osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu podczas popełniania przestępstwa.

Zdjęcie Zasiłek rehabilitacyjny może być wypłacany maksymalnie przez 12 miesięcy / 123RF/PICSEL

Ile wynosi zasiłek rehabilitacyjny i jak długo jest wypłacany?

Świadczenie rehabilitacyjne może być wypłacane przez 12 miesięcy, pod warunkiem że niezdolność do pracy się utrzymuje.

Jego wysokość jest uzależniona od rodzaju uszczerbku na zdrowiu. W każdej sytuacji wylicza się ją jednak w odniesieniu do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest w wymiarze 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez pierwsze trzy miesiące i 75 proc. w kolejnym - 9-miesięcznym - okresie.

Kobiety w ciąży mogą liczyć na wypłatę 100 proc. takiego świadczenia.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne?

Aby otrzymać pieniądze, konieczne jest dostarczenie do ZUS druku ZUS ZNp-7 oraz niezbędnej dokumentacji, w skład której wchodzi m.in. zaświadczenie lekarza orzecznika o przedłużającej się niezdolności do pracy (druk OL-9) oraz wywiad zawodowy z miejsca zatrudnienia (druk OL-10).

Wniosek i dokumenty należy złożyć nie później niż na sześć tygodni przed końcem zasiłku chorobowego. Można to zrobić osobiście lub online za pomocą platformy PUE ZUS.

ZUS podejmuje decyzję o przyznaniu zasiłku rehabilitacyjnego w ciągu 60 dni od złożenia wniosku.

