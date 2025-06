Trwający weekend to ostatni już w najbliższych dniach moment, by przygotować się na nadchodzącą falę upałów . W niedzielę temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni na północy i wschodzie Polski do 29 na krańcach zachodnich.

"Temperatura maksymalna od 21 stopni C, 22 stopnie na krańcach południowych i południowo-wschodnich, około 24 stopni C na wschodzie i 26 stopni C w centrum do 31stopni C na zachodzie" - czytamy w prognozie IMGW na wtorek.