21 włoskich miast obejmie czerwony alert dotyczący upału. To może być najgorętszy weekend od początku roku.

"To będzie rekordowy weekend" - nie ma wątpliwości Stefano Rossi, meteorolog z serwisu ilmeteo.it. Według eksperta będzie to najgorętszy weekend we Włoszech od początku 2025 roku. Upał opanuje cały kraj, jednak na sobocie i niedzieli się nie skończy. W kolejnych dniach ekstremalne temperatury nie ustąpią.