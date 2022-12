W życzeniach bożonarodzeniowych opublikowanych w sobotę na stronie internetowej archidiecezji gnieźnieńskiej prymas Polski abp Wojciech Polak zaznaczył, że w Jezusie Chrystusie "rozpoznajemy Bożą miłość, która przemienia życie, odnawia historię, uwalnia od zła, napełnia pokojem i radością".

Boże Narodzenie. Abp Wojciech Polak wspomniał o Ukrainie

- Otwórzmy więc nasze serca dla tej miłości. Otwórzmy jej nasze rodziny i nasze domy. Otwórzmy jej granice państw, zwłaszcza tam, gdzie toczy się wojna, gdzie niewinne ludzkie życie jest zabijane i deptane jak w Ukrainie - wzywał hierarcha.

- Otwórzmy tej miłości nasze rodziny, aby panowała w nich zgoda, jedność i szacunek dla każdego człowieka, zwłaszcza tego, którego życie dobiega już kresu i tego, który je dopiero zaczyna pod sercem mamy - powiedział prymas.

Metropolita nawiązał również do trwającej w archidiecezji gnieźnieńskiej peregrynacji Ikony Jasnogórskiej. - Jej nawiedzenie staje się dla nas okazją do duchowej odnowy. Jej przyjście jest źródłem nowej, wewnętrznej mocy. Jej obecność pośród nas staje się wezwaniem do pojednania z sobą i z drugimi, przynosi ukojenie bólu i trosk - wskazał prymas Polski.

Boże Narodzenie. Prymas Polski: Rodzaju ludzki nie jesteś już sam

Abp Polak dodał, że "spotkanie z Matką otwiera nas w tym świętym czasie Narodzenia Pańskiego, na Tego, który przez Nią człowiekiem się staje".

- Ona, idąc drogami i ścieżkami naszych wsi i miast, wciąż przecież wskazuje nam na Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia - zaznaczył hierarcha.

Prymas wskazał, że Bóg rodzi się jako małe, bezbronne dziecko, "aby dać nam się objąć, abyśmy w Nim i z Nim mogli kochać drugiego człowieka". Dodał, że Bóg "przychodzi jako małe bezbronne dziecko", bo dziecko nie osądza i nie ocenia, a jedyne o co prosi i czego potrzebuje to miłość.

- Tej nocy miłość pokonuje strach. Tej nocy ufność i nadzieja przełamują nasze lęki i obojętność. Tej nocy łagodne światło przychodzącego do nas Jezusa rozprasza ciemności grzechu i śmierci. Wołamy więc za papieżem Franciszkiem: Rodzaju ludzki, nie jesteś już sam. Bóg cię miłuje i dla ciebie stał się człowiekiem. Życzę, abyśmy w te święta jeszcze raz poznali i uwierzyli tej miłości - powiedział prymas.

