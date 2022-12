Mateusz Morawiecki w swoich życzeniach mówił o pomocy dla Ukraińców. - Boże Narodzenie to czas bezinteresownej życzliwości. W 2022 roku Polacy dali temu wyraz jak żaden inny naród. Nasza niezwykła pomoc sąsiadom z Ukrainy to powód do dumy. Zdrowych, pełnych spokoju i pokoju świąt - powiedział szef polskiego rządu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. O. Jarosław Krawiec: Trudno mówić o wesołości. Ale nie można Ukraińców okradać ze świątecznej atmosfery RMF