Wystąpiła w popularnym programie. Tak posłanka KO wyglądała jako 19-latka

Barbara Nowacka dostała się do Sejmu z list KO w 2019 roku. Pięć lat wcześniej próbowała też wejść do Parlamentu Europejskiego, ale pierwsze miejsce na liście Europy Plus nie zapewniło jej wyjazdu do Brukseli. Swoją działalność polityczną i społeczną rozpoczęła jednak dużo wcześniej, bo w pierwszej połowie lat 90.