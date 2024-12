Wyroki Trybunału nie będą publikowane. Adam Bodnar zabrał głos

Trybunał Konstytucyjny. Stanowisko rządu: Ogłaszanie rozstrzygnięć może utrwalić kryzys

Adam Bodnar: Opinia Komisji Weneckiej to "wytyczna kierunkowa"

Adam Bodnar oznajmił także, że jeśli chodzi o opinię Komisji Weneckiej ws. projektowanych przepisów o TK, to ta opinia jest traktowana jako pewna wytyczna kierunkowa co do legislacji. - Natomiast to, czym jesteśmy związani, to uchwała Sejmu RP z 6 marca br. i to było głównym punktem wyjścia jeśli chodzi o środową uchwałę Rady Ministrów - skomentował w czwartek Bodnar.