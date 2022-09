Polska Dodatek węglowy jednak nie dla każdego? Nowe przepisy stworzą nowe problemy

Od 17 sierpnia mieszkańcy mogą składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego w wysokości trzech tysięcy złotych dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.



Zgodnie z ustawą pierwsi wnioskujący dodatek węglowy mieli dostać po 30 dniach, czyli 17 września, jednak wówczas gminy nie dostały jeszcze pieniędzy na wypłaty.

Ministerstwo klimatu i środowiska zadeklarowało niedawno, że pieniądze na dodatek węglowy mają wpływać do gmin od poniedziałku 19 września. Z kolei gminy mają wypłacać je osobom, które złożyły odpowiednie wnioski.

- Gminy nam deklarują, że będą te środki wypłacać na bieżąco - powiedziała w czwartek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

- Na dzisiaj mamy 30 dni na wypłatę pieniędzy, chyba że gmina, gminy nam to sygnalizują, ma potrzebę dodatkowej weryfikacji, przede wszystkim tych sytuacji, czy na pewno pod jednym adresem jest jedno gospodarstwo domowe. Tutaj gminy mogą weryfikować dodatki w oparciu o deklaracje odpadowe, dodatek osłonowy, wszystkie świadczenia socjalne i ta weryfikacja się odbywa, więc tam, gdzie nie ma wątpliwości, tam jest 30 dni, tam, gdzie są wątpliwości, dłuższy termin - dodała Anna Moskwa.

- Ustawą daliśmy możliwość weryfikacji do 60 dni, czyli jeżeli wniosek został złożony 30 sierpnia, to do 60 dni maksymalnie, natomiast gminy nam deklarują, że będą te środki wypłacać na bieżąco, podobnie jak przy dodatku osłonowym - przekazała Anna Moskwa.

Dodatek energetyczny przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).