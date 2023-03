Wtorek i środa to dni, kiedy przez Polskę przetoczy się cyklon Flurin. Oznacza to, że z zachodu na wschód kraju przetaczać będzie się chłodny i wietrzny front, jaki przyniesie porywy nawet do 100 km/h oraz deszcz, deszcz ze śniegiem, a lokalnie także opady śniegu.

Pogoda na wtorek. "Wieczorem deszcz, śnieg i porywisty wiatr"

W ciągu dnia będzie z reguły pogodnie i ciepło - powyżej 10 stopni. Niebo przeważnie zachmurzone, choć w centrum, na wschodzie i na zachodzie wystąpią również przejaśnienia. Miejscami spodziewane są przelotne deszcze, jednak nie powinny doskwierać mieszkańcom żadnego z regionów Polski. Zmianę pogody przeniesie jednak wtorkowy wieczór.

Porywisty wiatr i opady pojawią się w pierwszej kolejności na ścianie zachodniej. Spodziewany jest zarówno deszcz, jak i śnieg.

Zdjęcie Opady śniegu i deszcze we wtorek wieczorem (14 marca) / wxcharts.com / materiał zewnętrzny

Ten ostatni spadnie bardziej obficie na Ziemi Lubuskiej oraz na Pomorzu Zachodnim. Wtedy także porywy wiatru sięgną tam 75 km/h i stopniowo będą przesuwać się wraz z opadami nad centrum i wschód kraju.

Zdjęcie Porywy wiatru we wtorek wieczorem (14 marca) / wxcharts.com / materiał zewnętrzny

Cyklon Flurin. IMGW ostrzega: Będzie silny wiatr

IMGW wydał w związku z tym ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, południowych części woj. lubelskiego, a także północnych regionów Podkarpacia.

Z kolei na terenach podgórskich i w górach w pasie od Bielska-Białej po granicę z Ukrainą wydano alerty drugiego stopnia. Tam wiać może do 100 km/h.

Zdjęcie Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem - wtorek, 14 marca / IMGW / materiał zewnętrzny

Pogoda na środę rano. Możliwe oblodzenie

W nocy temperatura spodziewana jest od -3 stopni na Podhalu, przez 0 stopni na Pomorzu i Zachodzie, do nawet 7 stopni na Lubelszczyźnie. W środowy poranek w regionach, gdzie temperatury wahać będą się w okolicach wartości ujemnych, możliwe oblodzenie i gołoledź, dlatego drogi i chodniki mogą być bardzo śliskie.

Choć na południowym-wschodzie noc będzie ciepła, w środę rano dotrze tam front Flurin. W pasie od Białegostoku po Bieszczady wystąpią zatem opady śniegu i deszczu.

Zdjęcie Mapa opadów w środę rano (15 marca) / wxcharts.com / materiał zewnętrzny

