Poniedziałek przyniesie ocieplenie. Uwaga jednak na gołoledź i silny wiatr

Oprac.: Joanna Mazur Polska

W poniedziałek możemy spodziewać się dodatnich temperatur. To wszystko za sprawą rozległego układu niżowego - do Polski napłynie wyraźnie cieplejsze powietrze. Maksymalnie na zachodzie kraju temperatura wyniesie nawet do 13 stopni Celsjusza. Mimo zbliżającego się ocieplenia, IMGW wydało również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gołoledzią i silnym wiatrem.

Zdjęcie Mimo napływającego ciepła IMGW wydało ostrzeżenia przed marznącymi opadami deszczu i silnym wiatrem / meteo.imgw.pl / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News