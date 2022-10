Wszystkich Świętych będzie bardzo drogie. Ceny w górę o kilkadziesiąt procent

Spis treści: 01 Wiązanki na cmentarz - ceny wzrosły

02 Ceny wiązanek na Wszystkich Świętych 2022

03 Wiązanki na grób - jakie wybrać?

Wiązanki na cmentarz - ceny wzrosły

Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) i Dzień Zaduszny (2 listopada) to bardzo ważne święta w kalendarzu Polaków. Zgodnie z tradycją udajemy się w te dni na cmentarze, by odwiedzić groby naszych bliskich, które często też ładnie przystrajamy. Na grobach pojawiają się masowo znicze i wiązanki. Najpopularniejsze kwiaty żywe to chryzantemy, które dobrze znoszą niskie temperatury i można je znaleźć w wielu różnych kolorach.

W tym roku Polacy muszą się przygotować na większe wydatki przy uroczystości Wszystkich Świętych. Wzrosły nie tylko ceny zniczy, ale i ceny wiązanek. Więcej trzeba zapłacić również za żywe kwiaty - zarówno chryzantemy, jak i wrzosy czy wrzośce. Podwyżki sięgają kilkudziesięciu procent. Wszystko przez wzrost kosztów produkcji i transportu. Najwyższe ceny możemy zaobserwować przy cmentarzach, ale konkretne kwoty zależą w dużej mierze od miejsca i rodzaju wybranej kompozycji kwiatowej.

Ceny wiązanek na Wszystkich Świętych 2022

Wiązanki na Wszystkich Świętych nigdy nie należały do szczególnie tanich, jednak teraz można zauważyć kolejny wzrost cen. W roku 2021 ceny chryzantem wahały się od 15 do około 50 złotych, co było uzależnione od wielkości doniczki i samych kwiatów. Obecnie drobnokwiatowe chryzantemy na straganach kosztują średnio 25-30 złotych, a chryzantemy wielkokwiatowe są droższe. Jeszcze kilka lat temu stawki były niższe o kilkanaście złotych. Prywatni sprzedawcy na szczęście oferują korzystniejsze ceny.

Jeśli chodzi o wiązanki na cmentarz, za te mniejsze i prostsze trzeba zapłacić około 30 złotych. Koszty oczywiście rosną, jeśli ktoś pragnie kupić wersję bardziej okazałą i oryginalną. Zazwyczaj te duże wiązanki kosztują ponad 100 złotych, a w niektórych przypadkach nawet 200 złotych.



Zdjęcie Jeśli chodzi o kwiaty żywe, Polacy najczęściej wybierają na grób chryzantemy, wrzośce lub wrzosy / 123RF/PICSEL

Wiązanki na grób - jakie wybrać?

Producenci oferują różnego rodzaju wiązanki na groby - niektóre bardzo wymyślne i oryginalne. Nowoczesna wiązanka na cmentarz może wykorzystywać kojarzące się z uroczystością Wszystkich Świętych chryzantemy, ale mogą się w niej pojawić w zasadzie dowolne kwiaty.

Wspaniale się prezentują między innymi sztuczne storczyki, ale też bardzo uniwersalne róże. Polacy chętnie stawiają na grobach również wrzosy i wrzośce.

Popularnym trendem jest zdobienie grobów stroikami, które wykorzystują barwy przypisane jesieni - kolor żółty, czerwony czy pomarańczowy.

W sklepach pojawiły się też dekoracyjne wianki. Przygotowane ze sztucznych kwiatów wianki to bardzo gustowna dekoracja grobu - w wianku możemy umieścić większy znicz, który uzupełni kompozycję.



