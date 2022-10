Spis treści: 01 Za znicze zapłacimy więcej

02 Wszystkich Świętych 2022. Ceny zniczy od 5 do 60 zł

03 Wkłady do zniczy - sposób na oszczędności

04 Znicze - skąd zwyczaj ich palenia?

Za znicze zapłacimy więcej

Znicz jest rodzajem ogniotrwałego naczynia, które wypełnia się na przykład woskiem czy parafiną i umieszcza wewnątrz knot. W przypadku większych zniczy coraz częściej korzysta się z wymiennych wkładów, dzięki czemu produkty służą o wiele dłużej. Systematycznie zapalamy znicze na cmentarzu, odwiedzając groby bliskich. Największa ich liczba pojawia się jednak zawsze na uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) i w Dzień Zaduszny (2 listopada).

Ceny zniczy są różne - wszystko zależy od tego, jaki ich rodzaj wybierzemy. Nie ma jednak wątpliwości, że podwyżki nie ominęły też zniczy i wiązanek - i to w stopniu, który odczują nasze portfele. Ceny już wzrosły, a będzie jeszcze drożej. Za znicze zapłacimy więcej nawet o 60-70 proc., co jest skutkiem rosnących kosztów produkcji.



Reklama

Wszystkich Świętych 2022. Ceny zniczy od 5 do 60 zł

Najprostsze znicze, kupowane bez wkładu, można nabyć w marketach już za 4-5 złotych, a te z wkładem za około 8 złotych. To jednak proste modele - jeśli komuś zależy, by kupić nietypowe znicze, te nowoczesne czy artystyczne, musi się liczyć ze znacznie większym wydatkiem. Znicze przypominające wazony czy w formie kapliczki/szkatułki kosztują od 20 zł wzwyż, przy czym modele większe i bardziej dekoracyjne to wydatek średnio 60 złotych za sztukę.



Sporo zapłacimy też za znicze witrażowe. Rosnącą popularnością cieszą się również znicze z grawerem, które wykonywane są na specjalne zamówienie, przez co ich ceny zaczynają się od około 60 złotych.

Jeśli będziemy chcieli kupić znicz na cmentarzu, oczywiście zapłacimy więcej, niż szukając okazji w popularnych sieciach handlowych czy sklepach osiedlowych. W poszukiwaniu promocji z pewnością pomogą gazetki reklamowe. Oszczędności można też szukać, wybierając znicze z wymiennym wkładem.

Zdjęcie Do wyboru jest wiele rodzajów zniczy / 123RF/PICSEL

Wkłady do zniczy - sposób na oszczędności

Wymienne wkłady to dobre rozwiązanie, jeśli chcemy nieco zaoszczędzić. Kupując solidny znicz w czasie kolejnych odwiedzin na cmentarzu możemy jedynie wymienić wkład. Co prawda ceny tych produktów również wzrosły, jednak i tak są niższe niż koszty zakupu nowego znicza. Za mały wkład (około 12 cm) zapłacimy średnio 3 złote, a wkład duży (18 cm) będzie nas kosztować średnio 8 złotych za sztukę. Konkretne ceny uzależnione są jednak od miasta, producenta i sklepu, w którym robimy zakupy.

W październiku w niektórych sklepach szykują się promocje - warto z nich skorzystać. Tuż przed 1 listopada ceny zniczy i wiązanek na pewno jeszcze wzrosną.

Znicze - skąd zwyczaj ich palenia?

Dlaczego palimy znicze na grobach? Zwyczaj ten wywodzi się jeszcze z czasów pogańskich. Nasi przodkowie wierzyli, że w noc Dziadów (znaną także jako Noc Zaduszkowa) nawiązywało się relacje z duszami przodków, powracającymi do miejsc, w których kiedyś żyli. Celem podejmowanych działań obrzędowych było zyskanie ich przychylności i zaoferowanie pomocy w osiągnięciu przez nich spokoju w zaświatach. By wskazać zbłąkanym duszom drogę, zapalano ogniska - między innymi na cmentarzach. Ogień zapewniał też ochronę przed złymi siłami osobom żyjącym.

Zdjęcie Zwyczaj palenia zniczy na grobach wywodzi się jeszcze z czasów pogańskich / pixabay.com

Wraz z nastaniem chrześcijaństwa zwyczaj zyskał nowe znaczenie, a ogień na grobach zaczął symbolizować nadzieję na nowe życie. Odwiedziny na grobach zmarłych, składanie kwiatów i wieńców oraz zapalanie na cmentarzach zniczy to zwyczaje, które rozpowszechniły się w XIX wieku i na początku wieku XX.

Czytaj też:

Podwyżki na Wszystkich Świętych. Znicze i kwiaty będą dużo droższe

Jak zrobić znicz ekologiczny? To ostatni moment!

Ceny zniczy będą rekordowo wysokie. Producenci tłumaczą dlaczego