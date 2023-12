- Pracujemy dokładnie jak wcześniej. Szykujemy popołudniowe wydanie programu informacyjnego , jednak prawdopodobnie nie zostanie ono wyemitowane. Czyli pracujemy do szuflady - przekazuje informator Interii z jednej z regionalnych stacji TVP na południu kraju.

Tłumaczy nam, że zdecydowano się na taki krok z dwóch powodów. - Serwis przygotowujemy w razie czego, może nam włączą antenę i widzowie go zobaczą. Ważne też, żeby była "podkładka" do wypłaty pensji - przyznaje.

W środę - w dniu rewolucji w mediach publicznych - część lokalnych oddziałów TVP wyemitowało swoje flagowe programy informacyjne w mediach społecznościowych. Dziś część newsroomu nie chce realizować takiego scenariusza, nazywając go "farsą" , dodatkowo nikt z kierownictwa nie przekazuje żadnych wytycznych.

Zmiany w TVP. Regiony: Nie wiemy, co czeka nas za pięć minut

Wśród największych obaw wymienia się przede wszystkim natychmiastowe zwolnienie. - Nie wiemy, co robić, nie wiemy, co nas czeka za pięć minut. Wystarczyłby jeden komunikat dla regionalnych stacji, to jest mało poważne - dodaje.