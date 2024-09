Ostatni sztab z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska odbył się w niedzielę rano we Wrocławiu .

Powódź w Polsce. Problem z odpadami powodziowymi

Wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń przekazał podczas posiedzenia, że obecne straty dla województwa mają wynosić 5 miliardów 425 milionów 923 tys. zł . - Na ten moment też 51 milionów przesyłamy na działania interwencyjne, czyli zarządzanie kryzysowe do budżetu gminy Lądek i gminy Stronie - tłumaczył.

Dodatkowo poinformował, że trwają rozmowy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska "na temat instrukcji, która by mówiła o miejscach tymczasowego składowania (odpadów). Mamy już rzeczywiście wstępną zgodę na podstawie rozporządzenia, żeby wywozić, że tak się wyrażę 'czym się da, byle tylko wywieźć' te rzeczy, które są wyrzucane i zagrażają też epidemiologicznie".

Awiżeń dodał, że resortowi przekazano również, że zależy im na tymczasowych składowiskach , ponieważ "to jest ten moment, w którym musimy wywieźć (odpady) z ulicy gdzieś dalej".

Powódź. Odpady po powodzi trafiają "w miejsca zastępcze"

Kamieniecki przekazał, że wojewoda dolnośląski "organizuje transport i wywóz do tych miejsc zastępczych dalej w miejsca składowania już docelowego ".

Według generała, mieszkańcom systematycznie rozdawany jest sprzęt do osuszania i do usuwania wilgoci, taki jak m.in. osuszacze, agregaty, nagrzewnice, a pomoc humanitarna "cały czas napływa".

Przekazał, że w obu miastach jest około 350 mieszkańców, którzy będą wymagali "długofalowego zamieszkania". - Nie wiem tego dokładnie, ponieważ 350 osób pozostaje poza miejscem zamieszkania, natomiast nie wiemy ile z tych osób docelowo będzie mogło wrócić do swoich mieszkań, bo one jeszcze nie zostały definitywnie zakwalifikowane do wyburzenia - przynajmniej nie wszystkie. Po drugie nie wiemy czy część z tych osób nie zdecyduje się na inną formę, na przykład zamieszkania u swojej rodziny, jeżeli będzie taka konieczność - tłumaczył.