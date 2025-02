Wraca sprawa sprzedaży działek Morawieckiego. Jest komunikat śledczych

W poniedziałek na stronie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu pojawił się komunikat. "Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu prowadziła postępowanie sprawdzające w związku ze złożonym pisemnym zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które dotyczyło sprzedaży działek rolnych przez Parafię Rzymsko - Katolicką we Wrocławiu na rzecz Mateusza M." - przekazała rzeczniczka Karolina Stocka-Mycek.

