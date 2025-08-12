Wraca sprawa byłego wicemarszałka. Nowe zatrzymania CBA

Dagmara Pakuła

Aktualizacja

Kolejne trzy osoby - architekt oraz dwaj przedsiębiorcy z branży deweloperskiej z Częstochowy - zostały zatrzymane przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym byłego wicemarszałka województwa śląskiego Bartłomieja S. Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące wręczania byłemu politykowi korzyści materialnych w zamian na przychylność w postępowaniach administracyjnych. Podejrzani przyznali się do winy.

CBA dokonało kolejnych zatrzymań w związku ze sprawą byłego wicemarszałka (zdj. ilustracyjne)
CBA dokonało kolejnych zatrzymań w związku ze sprawą byłego wicemarszałka (zdj. ilustracyjne)CBAmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Do zatrzymań doszło na terenie województwa śląskiego.
  • Zatrzymani przyznali się do winy, zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.
  • Aktualnie w sprawie 11 podejrzanym ogłoszono łącznie 16 zarzutów dotyczących przyjmowania i udzielania korzyści majątkowych osobie pełniącej funkcję publiczną oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
Jak podała we wtorek Prokuratura Krajowa, do zatrzymań doszło na terenie województwa śląskiego w dniach 4-5 sierpnia. Zatrzymani to architekt oraz dwaj przedsiębiorcy z branży deweloperskiej z Częstochowy.

"Prokurator ogłosił podejrzanym zarzuty dotyczące udzielenia Bartłomiejowi S., w okresie gdy ten pełnił funkcję wicemarszałka województwa śląskiego, korzyści majątkowych w zamian za wprowadzanie korzystnych dla inwestorów zmian w planach zagospodarowania przestrzennego oraz pozwoleniach na budowę (art. 229 § 1 kk)" - podała prokuratura w komunikacie.

Zatrzymani przyznali się do winy i zostali objęci środkami zapobiegawczymi o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 20 do 50 tys. zł, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.

    "Aktualnie w sprawie 11 podejrzanym ogłoszono łącznie 16 zarzutów dotyczących przyjmowania i udzielania korzyści majątkowych osobie pełniącej funkcję publiczną oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa" - podała prokuratura.

    Bartłomiej S. to były wicemarszałek województwa śląskiego, który został zatrzymany przez CBA 23 października 2024 roku. Były polityk usłyszał zarzuty dotyczące korupcji. Jako wicemarszałek województwa śląskiego oraz wiceprezydent Częstochowy miał przyjmować korzyści majątkowe. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Następnie w styczniu 2025 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie przedłużył ten areszt o kolejne dwa miesiące.

    Prokuratura podkreśla, że śledztwo ma charakter rozwojowy.

