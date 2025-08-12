W skrócie Do zatrzymań doszło na terenie województwa śląskiego.

Zatrzymani przyznali się do winy, zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.

Aktualnie w sprawie 11 podejrzanym ogłoszono łącznie 16 zarzutów dotyczących przyjmowania i udzielania korzyści majątkowych osobie pełniącej funkcję publiczną oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak podała we wtorek Prokuratura Krajowa, do zatrzymań doszło na terenie województwa śląskiego w dniach 4-5 sierpnia. Zatrzymani to architekt oraz dwaj przedsiębiorcy z branży deweloperskiej z Częstochowy.

"Prokurator ogłosił podejrzanym zarzuty dotyczące udzielenia Bartłomiejowi S., w okresie gdy ten pełnił funkcję wicemarszałka województwa śląskiego, korzyści majątkowych w zamian za wprowadzanie korzystnych dla inwestorów zmian w planach zagospodarowania przestrzennego oraz pozwoleniach na budowę (art. 229 § 1 kk)" - podała prokuratura w komunikacie.

Zatrzymani przyznali się do winy i zostali objęci środkami zapobiegawczymi o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 20 do 50 tys. zł, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.

Śląsk. Afera korupcyjna w Częstochowie. Były wicemarszałek z zarzutami

"Aktualnie w sprawie 11 podejrzanym ogłoszono łącznie 16 zarzutów dotyczących przyjmowania i udzielania korzyści majątkowych osobie pełniącej funkcję publiczną oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa" - podała prokuratura.

Bartłomiej S. to były wicemarszałek województwa śląskiego, który został zatrzymany przez CBA 23 października 2024 roku. Były polityk usłyszał zarzuty dotyczące korupcji. Jako wicemarszałek województwa śląskiego oraz wiceprezydent Częstochowy miał przyjmować korzyści majątkowe. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Następnie w styczniu 2025 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie przedłużył ten areszt o kolejne dwa miesiące.

Prokuratura podkreśla, że śledztwo ma charakter rozwojowy.

Żurek w "Gościu Wydarzeń" o aferze wokół KPO: Nawet ten promil nie powinien się zdarzyć Polsat News Polsat News