W skrócie Irańska armia zaatakowała dronami zbiorniki z paliwem na lotnisku Ben Guriona w Izraelu.

W środę AFP informowała, że lotnisko zostało trafione odłamkami irańskiego pocisku i był to pierwszy potwierdzony przez izraelską armię taki incydent od początku wojny.

Trzy prywatne samoloty na lotnisku Ben Guriona zostały 'poważnie' uszkodzone przez szczątki irańskich rakiet według agencji Reutera.

Jak wskazała w sobotę agencja Reutera, największe izraelskie lotnisko, Ben Gurion, zostało zaatakowane przez siły Iranu.

Drony trafiły w zbiorniki z paliwem dla samolotów.

Atak na lotnisko Ben Guriona. To kolejny incydent w ostatnich dniach

To nie pierwszy niebezpieczny incydent na tym lotnisku w ostatnich dniach. W środę agencja AFP wskazała, że lotnisko zostało trafione odłamkami irańskiego pocisku. "Przedstawiciel armii potwierdził to w środę agencji AFP, nie ujawniając daty ataku" - poinformowała agencja.

Zdaniem AFP był to "pierwszy raz od początku wojny" na Bliskim Wschodzie, kiedy izraelska armia potwierdziła uszkodzenia lotniska spowodowane atakiem sił Teheranu. Wcześniej, 5 marca, Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił atak na lotnisko i znajdującą się tam bazę izraelskich sił powietrznych.

Tego samego dnia agencja Reutera podała, iż trzy prywatne samoloty pozostawione na lotnisku Ben Guriona doznały "poważnych" uszkodzeń po tym, jak zostały trafione przez szczątki irańskich rakiet. W tym przypadku poinformowano, że szkody miały miejsce w ciągu ostatnich kilku dni.

Lotnisko Ben Guriona pod irańskim ostrzałem

Agencja Reutera wyjaśniła dodatkowo, że "połowa" irańskich rakiet wchodzących w izraelską przestrzeń powietrzną to amunicja kasetowa - skonstruowana w taki sposób, aby w powietrzu z głowicy wydostały się dziesiątki lub nawet setki pocisków.

Lotnisko Ben Guriona to największy port lotniczy Izraela. Znajduje się on nieopodal miejscowości Lod, w odległości 15 kilometrów od Tel Awiwu i około 50 kilometrów od Jerozolimy.

Lotnisko nazwane zostało na cześć pierwszego premiera Izraela, Dawida Ben Guriona.

