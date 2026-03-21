W skrócie Donald Trump poinformował, że działania wojsk amerykańsko-izraelskich miały na celu osłabienie irańskich zdolności rakietowych oraz uniemożliwienie rozwoju potencjału nuklearnego Iranu.

Trump zadeklarował, że celem było także zniszczenie irańskiej marynarki wojennej i sił powietrznych, aby zapewnić bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie.

Cieśnina Ormuz została zablokowana przez Iran, a komentując tę sytuację, Trump stwierdził, że jej bezpieczeństwem powinny zająć się państwa korzystające z cieśniny.

Donald Trump w piątkowym wpisie na platformie Truth Social pochwalił się rezultatami trwającej wojny w Iranie, która rozpoczęła się trzy tygodnie temu od ataku wojsk izraelskich i amerykańskich. Jak stwierdził, po upływie tego czasu jest bliski realizacji swoich celów.

Jednym z nich było to, aby reżim w Teheranie nigdy nie rozwinął swoich zdolności nuklearnych. Trump dodał, że w przypadku dalszych prób rozwijania potencjału nuklearnego przez Iran jego kraj będzie w stanie "szybko i zdecydowanie zareagować na taką sytuację".

Donald Trump o końcu wojny w Iranie

Amerykański przywódca stwierdził też, że kolejnym celem Stanów Zjednoczonych i Izraela było to, aby "całkowicie osłabić irańskie zdolności rakietowe, wyrzutnie i wszystko, co z nimi związane". Zniszczona miała zostać także "irańska baza przemysłowej obrony".

Trump zadeklarował, że miał na celu także likwidację Marynarki Wojennej Iranu oraz Sił Powietrznych tego kraju. Wszystkie wymienione działania miały być po to, aby zapewnić bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie.

"Jesteśmy bardzo blisko realizacji naszych celów i rozważamy zakończenie naszych wielkich działań wojskowych na Bliskim Wschodzie" - zadeklarował prezydent USA.

Co z blokadą cieśniny Ormuz? "Jeśli ktoś nas poprosi, pomożemy"

Amerykański prezydent wypowiedział się dodatkowo na temat cieśniny Ormuz, na którą Iran nałożył blokadę na samym początku wojny. Jak ocenił Trump, cieśnina "będzie musiała być strzeżona i pilnowana przez inne państwa, które z niej korzystają".

"Stany Zjednoczone tego nie robią! Jeśli ktoś nas poprosi, pomożemy krajom w ich działaniach w cieśninie Ormuz, ale nie powinno to być konieczne, gdy zagrożenie ze strony Iranu zostanie wyeliminowane" - napisał.

W ostatnich dniach Trump wielokrotnie poruszał wątek cieśniny Ormuz. Oskarżył on sojuszników NATO o "tchórzostwo" z powodu ich niechęci co do udzielenia pomocy w jej odblokowaniu.

Cieśnina Ormuz, będąca kanałem dla około jednej piątej światowych dostaw ropy i skroplonego gazu ziemnego, została zamknięta przez Iran w pierwszych dniach trwania wojny. Czołowi sojusznicy USA z Europy, Japonii i Kanady zobowiązali się do podjęcia "odpowiednich działań" na rzecz zapewnienia bezpiecznego przepływu przez cieśninę.

Źródła: Truth Social, agencja Reutera

