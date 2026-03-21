Polska 2050 Szymona Hołowni pod nową nazwą. Pełczyńska-Nałęcz ogłasza

W sobotnie południe zorganizowano zjazd i kongres Polski 2050, podczas którego na scenie pojawił się Szymon Hołownia, były już lider partii, oraz obecna przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Polska 2050 zmienia nazwę. "Od dziś to Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej"

- Podjęliśmy decyzję, że twoje nazwisko jest już tylko twoje - zwróciła się do Szymona Hołowni minister funduszy. Po chwili przekazała, że od dzisiaj nową nazwą partii jest Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej.

- To żadna przykrość, a zaszczyt być zastąpiony Rzeczpospolitą Polską w nazwie naszej partii - stwierdził Szymon Hołownia.

Więcej informacji wkrótce...

"Kongres Nowego Otwarcia Polski 2050"

Jeszcze przed rozpoczęciem kongresu wiceszef resortu funduszy i polityk Polski 2050 Jan Szyszko w rozmowie z PAP został zapytany, czy partia zdecyduje w sobotę o zmianie nazwy - obecnie jej pełna nazwa to Polska 2050 Szymona Hołowni.

Polityk odpowiedział, że szykują się "duże niespodzianki natury politycznej".

Przypomnijmy, że Polska 2050 została powołana przez Szymona Hołownię po zajęciu przez niego trzeciego miejsca w wyborach prezydenckich w 2020 roku, natomiast w wyborach parlamentarnych w 2023 roku partia wystartowała w koalicji z PSL-em jako Trzecia Droga.

Ugrupowanie to rozwiązano w czerwcu 2025 roku. Po tym, jak Hołownia ogłosił we wrześniu ubiegłego roku, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego Polski 2050, po wewnętrznych wyborach, w tym roku stanowisko to objęła minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Z kolei w połowie lutego minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska ogłosiła, że wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła Polskę 2050 i utworzyła nowy klub parlamentarny Centrum.

Bosacki w "Gościu Wydarzeń" o odpowiedzi na apel USA: Trudno się dziwić Polsat News