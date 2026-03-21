W skrócie Ukraińska delegacja z Rustemem Umierowem na czele przybyła do Miami na rozmowy z amerykańskimi przedstawicielami.

Rozmowy mają dotyczyć kwestii bezpieczeństwa, w tym obrony powietrznej i zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.

Podczas spotkania omawiane są także przygotowania do trójstronnego spotkania Ukraina-USA-Rosja, którego termin może się przesunąć.

W sobotę do Miami na Florydzie w Stanach Zjednoczonych przybyła ukraińska delegacja, aby przeprowadzić kolejne rozmowy pokojowe. Informację o nowej turze negocjacji przekazała ukraińska państwowa agencja Ukrinform.

Rozmowy pokojowe. Kolejne spotkanie delegacji USA i Ukrainy w Miami

Jak czytamy, na czele delegacji z Kijowa stoi sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow.

Stronę ukraińską, która znajduje się już w Miami na Florydzie, reprezentować będą także szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, generał Kyryło Budanow, jego zastępca Serhij Kysłycia i Dawyd Arachamija, przewodniczący parlamentarnej frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu.

Z koeli delegację amerykańską, tak jak przy poprzednich spotkaniach, reprezentować będą specjalny wysłannik Białego Domu Steve Witkoff i zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner.

Agencja Ukrinform przekazała, że tematem rozmów na linii USA - Ukraina mają być kwestie bezpieczeństwa, "w szczególności dotyczące obrony powietrznej i zakończenia wojny Rosji z Ukrainą".

Wojna w Ukrainie. Kijów chce ustalenia daty trójstronnego spotkania z Rosją i USA

W piątek, podczas rozmowy z dziennikarzami Wołodymyr Zełenski przekazał, że w trakcie spotkania ukraińskiej i amerykańskiej delegacji omawiane będą również przygotowania do przyszłego spotkania trójstronnego Ukraina-USA-Rosja.

- Przede wszystkim mamy dwustronne spotkanie Ukraina-Ameryka w Stanach Zjednoczonych. Będą poruszane wszystkie kwestie, w tym przygotowania do przyszłego spotkania trójstronnego - mówił prezydent Ukrainy, cytowany przez Ukrinform.

Zełenski dodał, że Kijów chce jasnych dat, "choć wszyscy mniej więcej rozumieją, że sytuacja na Bliskim Wschodzie, wojna, wpływa na przesuwanie tego terminu". Jak zaznaczył, to nie pierwszy raz, kiedy spotkanie trójstronne jest przekładane.

Bosacki w "Gościu Wydarzeń" o odpowiedzi na apel USA: Trudno się dziwić Polsat News