Rocznik 1951 z dopłatą z ZUS. Pieniądze pojawią się automatycznie

W 2026 roku do systemu dodatku pielęgnacyjnego zaczynają wchodzić osoby urodzone w 1951 roku, które kończą 75 lat. W tym momencie ZUS automatycznie przyznaje dodatkowe świadczenie, bez konieczności składania wniosku i bez weryfikacji dochodu, opierając się wyłącznie na dacie urodzenia.

Oznacza to stałe zwiększenie miesięcznych przelewów dla dużej grupy seniorów. W przypadku osób, które nie śledzą na bieżąco zasad przyznawania świadczeń, wyższa kwota przy kolejnej wypłacie emerytury może okazać się miłym zaskoczeniem.

Dodatek nie jest jednak przyznawany wszystkim jednocześnie, ponieważ decyduje konkretny miesiąc ukończenia 75 lat. Świadczenie pojawia się od miesiąca urodzin, co sprawia, że wypłaty są rozłożone na cały rok.

366 zł więcej na koncie

Po waloryzacji obowiązującej od 1 marca 2026 roku standardowa kwota dodatku wynosi 366,68 zł miesięcznie, a w przypadku szczególnych uprawnień może wzrosnąć do 550,02 zł. Pieniądze trafiają na konto razem z podstawową emeryturą lub rentą, jako stałe zwiększenie miesięcznego świadczenia.

Choć najwięcej uwagi skupia się na roczniku 1951, dodatek pielęgnacyjny obejmuje wszystkich emerytów i rencistów po 75. roku życia oraz osoby młodsze z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji.

W tej drugiej grupie konieczne jest przejście procedury orzeczniczej, co odróżnia ją od automatycznego trybu dla seniorów. Przepisy wprowadzają też ograniczenia, w tym brak możliwości łączenia dodatku z zasiłkiem pielęgnacyjnym oraz wyłączenia w określonych sytuacjach, na przykład przy długotrwałym pobycie w placówce opiekuńczej.

Większe przelewy z ZUS nie tylko dla jednego rocznika

Dodatkowe pieniądze z ZUS w 2026 roku nie ograniczają się wyłącznie do osób, które ukończą 75 lat. Najszerszą grupę obejmie tzw. trzynastka, wypłacana wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom bez względu na wysokość świadczenia.

Jej kwota w 2026 roku odpowiada najniższej emeryturze po waloryzacji, czyli 1978,49 zł brutto, a przelewy trafiają do świadczeniobiorców razem z kwietniową wypłatą. W tym wypadku również nie jest wymagany wniosek ani spełnienie dodatkowych kryteriów, ponieważ prawo do świadczenia wynika z samego faktu pobierania emerytury lub renty na koniec marca.

Drugim ważnym momentem w roku pozostaje wypłata czternastej emerytury, która również ma charakter powszechny, ale działa według innych zasad niż trzynastka. W 2026 roku jej maksymalna wysokość także odpowiada minimalnej emeryturze, czyli 1978,49 zł brutto, jednak pełną kwotę otrzymują tylko osoby z niższymi świadczeniami, do poziomu 2900 zł brutto.

Powyżej tego progu działa mechanizm stopniowego pomniejszania, przy zachowaniu minimalnej wypłaty na poziomie 50 zł. Tegoroczny termin przekazania czternastki nie został jeszcze ustalony, ale zgodnie z przepisami musi to nastąpić do końca października.

Równolegle do tych dodatków od marca 2026 roku wzrosły także podstawowe emerytury i renty w ramach corocznej waloryzacji. Wskaźnik podwyżki wyniósł 5,3 proc., co przełożyło się na wyższe miesięczne świadczenia wypłacane już od pierwszych marcowych terminów. Podniesienie bazowej kwoty świadczeń ma bezpośredni wpływ również na wysokość dodatków powiązanych z najniższą emeryturą, w tym trzynastej i czternastej emerytury. W efekcie 2026 rok przynosi nie tylko jednorazowe dopłaty, ale też trwałe zwiększenie comiesięcznych przelewów dla wszystkich emerytów i rencistów.

