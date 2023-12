Wpis o "bombie w Sejmie". Polityk Jacek Ć. usłyszał zarzuty 

Są zarzuty dla polityka Jacka Ć., byłego kandydata do Senatu RP z ramienia Konfederacji i Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Polityk został zatrzymany przez policję w piątek. Sprawa dotyczy wpisu, który pojawił się na jego koncie w mediach społecznościowych i w którym przekazano informację o możliwym ataku na budynek Sejmu. Jak podał w sobotę Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna, "liczne czynności dowodowe, włącznie z badaniem zatrzymanego u Jacka Ć. telefonu komórkowego dowodzą, że to on był autorem tych wpisów".