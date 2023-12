Wpis o "bombie w Sejmie". Jacek Ćwięka z Konfederacji zatrzymany

- Intensywnie działamy, trwają czynności procesowe mające na celu weryfikację czy to Jacek Ć. jest odpowiedzialny za wpis, czy może doszło do włamania na konto - przekazał.

Jacek Ćwięka z Konfederacji zatrzymany. Kontrowersyjny wpis

Wpis został zamieszczony w odniesieniu do zaproszenia na ponowne zapalenie świec chanukowych w budynku parlamentu. Pierwsze zapalenie odbyło się we wtorek, jednak chwilę po zakończeniu religijnych uroczystości poseł Grzegorz Braun zagasił świece przy pomocy gaśnicy , wywołując międzynarodowy skandal.

Były kandydat do Senatu RP z ramienia Konfederacji i Korony Polskiej Grzegorza Brauna zamieścił później w mediach społecznościowych nagranie z wyjaśnieniami. tłumaczył w nim, że to nie on był autorem postu, ponieważ to ktoś "włamał się na jego konto" i opublikował niepokojącą wiadomość.