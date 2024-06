Ukraina. Polska delegacja w Kijowie. Na jej czele zastępca szefa BBN

Według informacji służby prasowej strony omówiły sytuację na polu walki, sytuację w dziedzinie bezpieczeństwa w regionie, wyniki Globalnego Szczytu Pokoju oraz dalszą współpracę w sektorze obronnym. Szczególną uwagę zwrócono na współpracę obu krajów na drodze Ukrainy do członkostwa w NATO.

Przypomnijmy, w ostatnich dniach doszło także do spotkania polskiego premiera z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Stało się to w trakcie unijnego szczytu, kiedy to UE podpisała umowę o bezpieczeństwie z Ukrainą.