Służby zachęcają do oddawania krwi na rzecz poszkodowanego żołnierza WZZ Podlasie w następujących terminach:

W przypadku potrzebującego żołnierza, bardzo istotne jest oddawanie krwi przez osoby posiadające te samą grupę. Wynika to z faktu, że krew i jej składniki powinno przetaczać się zgodnie z układem AB0 i Rh . Oznacza to, że osoby posiadające grupę krwi 0 Rh+ mogą być biorcami krwi o grupach 0 Rh+ oraz 0 Rh-.

Granica polsko-białoruska. Polski żołnierz zaatakowany

Żołnierz Wojska Polskiego został pchnięty nożem przez migranta na granicy z Białorusią. Do incydentu doszło 28 maja w okolicy Dubicz Cerkiewnych. Natychmiast przystąpiono do udzielania pomocy. Na miejsce wezwano wojskową karetkę. Ranny żołnierz został przewieziony do szpitala w Hajnówce.