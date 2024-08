Jak obliczany jest dochód gospodarstwa domowego podczas składania wniosku o bon energetyczny? To główny wyznacznik tego, czy kwalifikujesz się do otrzymania pomocy rządowej. Sprawdziliśmy, czy przy wyliczaniu podstawy dochodu bierze się pod uwagę dochód netto czy brutto, a także - kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego i co, jeśli jego skład ulegnie zmianie po złożeniu wniosku.