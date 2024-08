Bon energetyczny to program wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych w Polsce, które borykają się z wysokimi kosztami energii. Aby go otrzymać musimy spełnić określone warunki. Z dofinansowania mogą skorzystać głównie osoby o niskich dochodach.

Gdzie można składać wnioski o bon energetyczny?

Na złożenie wniosku mamy dwa miesiące od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku . Warto zwrócić uwagę, że zasady składania wniosków są dostępne na oficjalnej stronie gov.pl oraz w aplikacji mObywatel. Formularz wniosku znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Bon energetyczny - zasady. Kto nie dostanie?

Dopłata do prądu w postaci bonu energetycznego jest przeznaczona dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, które są szczególnie narażone na wzrost cen energii. Wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie jednoosobowym nie może przekroczyć 2500 zł . Natomiast w przypadku gospodarstw wieloosobowych kryterium dochodowe wynosi 1700 zł na osobę .

Kwota bonu energetycznego zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz od ich łącznego dochodu. Osoby, które prowadzą samodzielne gospodarstwo otrzymają 300 zł dopłaty do prądu. Wraz z każdym kolejnym członkiem rodziny wysokość dofinansowania wzrasta i może wynieść od 400 do 600 zł lub od 600 do 1200 zł (wyższe kwoty obowiązują w przypadku domów i mieszkań ogrzewanych prądem).