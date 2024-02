Czarzasty zapytany w piątek w RMF24 o projekty ustaw Lewicy ws. aborcji powiedział, że "pomysł jest taki, żeby te projekty, które są w tej chwili poskładane skierować do Komisji i nad nimi pracować".

- Myślę, że powinno to być w najbliższym czasie - zapowiedział. Przypomniał, że Lewica złożyła dwa projekty ustaw - jeden depenalizujący aborcję, a drugi zezwalający na aborcję do 12 tygodnia ciąży bez podawania przyczyny.

Deklaracja Włodzimierza Czarzastego. Wskazał dwóch hamulcowych

Wiceprzewodniczący zapewnił, że "te projekty na pewno pójdą do głosowania do Sejmu", a Lewica zrobi wszystko, żeby uzyskać większość w tych sprawach, ale dopóki nie będzie miała w Sejmie 15-17 proc., bardzo trudno będzie to przeprowadzić.