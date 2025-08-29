Witalij Mazurenko zabrał głos ws. słów o Nawrockim. "Nie czuję skruchy"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

- Nie czuję żadnej skruchy za to, co powiedziałem - stwierdził w piątek w wywiadzie udzielonym Onetowi polsko-ukraiński dziennikarz Witalij Mazurenko odnosząc się do swoich słów na temat Karola Nawrockiego, które wypowiedział w programie "Debata Gozdyry" w Polsat News.

Dziennikarz Witalij Mazurenko
Dziennikarz Witalij Mazurenko Polsat News

Witalij Mazurenko stwierdził, że nie żałuje nazwania prezydenta Karola Nawrockiego "pachanem". - Dla mnie, jako dla dziennikarza wartością bezwzględną jest wolność słowa i jakikolwiek atak na swobodę słowa jest niedopuszczalny. Nie czuję żadnej skruchy za to, co powiedziałem - stwierdził w piątek w wywiadzie polsko-ukraiński dziennikarz.

Jak dodał, opublikował post z przeprosinami jedynie po to, aby uchronić swoich najbliższych przed hejtem. - Umiem przyjmować ciosy, ale nie chciałbym, aby otrzymywały je osoby mi bliskie lub powiązane ze mną. Niestety ta fala hejterska uderzała też w nich - stwierdził.

Zobacz również:

Ukraiński dziennikarz Witalij Mazurenko został zwolniony z redakcji Obserwatora Międzynarodowego po kontrowersyjnej wypowiedzi o prezydencie Karolu Nawrockim (kolaż: Aleksandra Włodarczyk/Interia.pl)
Polska

Porównał Nawrockiego do przestępcy, sam trafi za kratki? Adwokat komentuje

Paulina Sowa
Paulina Sowa

    Odniósł się również do krytyki jaka na niego spadła oraz wezwań do pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej. - To była próba zrobienia ze mnie przykładu, żeby panu i innym naszym kolegom dziennikarzom włączała się wewnętrzna samokrytyka, w razie chęci zabrania głosu przeciwko panu Nawrockiemu, innym politykom z PiS-u - powiedział. Krytykujących go polityków PiS i Konfederacji nazwał "brunatną częścią" i "piątą kolumną Moskali w Polsce".

    Witalij Mazurenko wywołał burzę. Poszło o słowa na temat Karola Nawrockiego

    Ukraińsko-polski dziennikarz wywołał burzę, gdy we wtorek wieczorem w programie "Debata Gozdyry" w Polsat News określił prezydenta Karola Nawrockiego "pachanem" - słowem oznaczającym "kryminalnego przywódcę w rosyjskich więzieniach".

    Na słowa Mazurenki zareagowała prowadząca program, która zwróciła mu uwagę, że są to słowa obraźliwe wobec prezydenta. Mimo to, dziennikarz nie wycofał się z nich. Później jednak opublikował przeprosiny za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej pragnę podkreślić, że darzę instytucje państwa na czele z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej pełnym szacunkiem. Przepraszam wszystkich, których uczucia mogły zostać dotknięte moimi słowami" - napisał.

    Mazurenko za swoje słowa został zwolniony z redakcji portalu Obserwator Międzynarodowy, w której pracował. Odciął się od niego również Katolicki Uniwersytet Lubelski, na którym Mazurenko był w przeszłości doktorantem.

    Słowa Mazurenki spotkały się też z krytyką Kancelarii Prezydenta oraz wielu polityków związanych z Prawem i Sprawiedliwością oraz Konfederacją, którzy wzywali służby do pociągnięcia dziennikarza do odpowiedzialności karnej za znieważenie głowy państwa.

    Zobacz również:

    Dziennikarz Witalij Mazurenko stracił pracę. Pokłosie słów o prezydencie
    Polska

    Burza po słowach o Nawrockim. Redakcja zwolniła ukraińskiego dziennikarza

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    "Powinniśmy mieć więcej pilotów". Błaszczak apeluje po wypadku F-16Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze