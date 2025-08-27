Porównał Nawrockiego do przestępcy, sam trafi za kratki? Adwokat komentuje

Paulina Sowa

Paulina Sowa

Wypowiedzi eksperta
Mecenas Jacek Dubois, specjalista w prawie karnym

Witalij Mazurenko porównał prezydenta Karola Nawrockiego do przywódcy kryminalnego w rosyjskim więzieniu. Teraz sam może za to trafić za kratki. Czy ukraiński dziennikarz znieważył polskiego prezydenta? Za taki czyn grozi nawet do pięciu lat więzienia.

Ukraiński dziennikarz Witalij Mazurenko został zwolniony z redakcji Obserwatora Międzynarodowego po kontrowersyjnej wypowiedzi o prezydencie Karolu Nawrockim (kolaż: Aleksandra Włodarczyk/Interia.pl)
Ukraiński dziennikarz Witalij Mazurenko został zwolniony z redakcji Obserwatora Międzynarodowego po kontrowersyjnej wypowiedzi o prezydencie Karolu Nawrockim (kolaż: Aleksandra Włodarczyk/Interia.pl)Jacek Szydlowski / Forum / Polsat NewsINTERIA.PL

Ukraiński dziennikarz Witalij Mazurenko powiedział: - Retoryka i zachowania pana Nawrockiego to nie są zachowania prezydenckie, tylko zachowania "pachana". Tak określa się w rosyjskich więzieniach przywódcę kryminalnego.

Słowa, które padły w programie Agnieszki Gozdyry w Polsat News, zapoczątkowały dyskusję o tym, gdzie kończy się wolność słowa a zaczyna znieważenie.

Witalij Mazurenko odczuł już pierwsze konsekwencje swoich słów - stracił pracę, a portal Obserwator Międzynarodowy, dla którego pracował, odciął się od niego. Na tym nie koniec, bo szef Kancelarii prezydenta RP stwierdził, że Mazurenko "powinien być z urzędu ścigany za publicznie znieważenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej". Za taki czyn grozi nawet do pięciu lat więzienia.

Poseł PiS Dariusz Matecki zapowiedział, że złoży w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Lublinie. - Do nas nic nie wpłynęło - mówi Interii prokurator Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Witalij Mazurenko a Karol Nawrocki. "Naganna wypowiedź"

Czy faktycznie możemy w tym przypadku mówić o znieważeniu? Zdaniem mecenasa Jacka Dubois, specjalizującego się w prawie karnym, mamy tutaj konflikt dwóch wartości. Z jednej strony jest prawo do wolności słowa, krytyki osób publicznych i komentowania ważnych społecznie spraw, a z drugiej prawo do poszanowania dobrego imienia i godności osoby krytykowanej.

Zobacz również:

Dziennikarz Witalij Mazurenko stracił pracę. Pokłosie słów o prezydencie
Polska

Burza po słowach o Nawrockim. Redakcja zwolniła ukraińskiego dziennikarza

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    - I o ile orzecznictwo strasburskie mówi, że osoba publiczna, polityk musi mieć szczególnie grubą skórę i są orzeczenia, które nawet dopuszczają posługiwanie się w krytyce słowem "idiota", to jednak ta krytyka nie może naruszać pewnych granic - ocenia rozmówca Interii.

    Dubois podkreśla, że sama krytyka jest elementem niezwykle pożytecznym, stanowi element kontroli władzy, która jest sprawowana przez społeczeństwo, jednak musi odbywać się w ramach pewnego dyskursu publicznego.

    - To, co się stało, jest wyrazem radykalizacji języka w przestrzeni publicznej a to nie służy dyskusji merytorycznej tylko agresji - ocenia mecenas Dubois.

    Zdaniem rozmówcy Interii użycie takich słów jest przekroczeniem granic. Wypowiedź ukraińskiego dziennikarza określa mianem "niepotrzebnej i nagannej".

    - Rozumiem przedmiot krytyki, ponieważ prezydent zachowuje się w sposób nieodpowiadający standardom wielu obserwatorów życia publicznego, zwłaszcza tych o demokratycznych poglądach. I tutaj prawo do krytyki jest jak najbardziej słuszne, ale można to prawo wyrazić poprzez merytoryczne zarzuty - podkreśla Jacek Dubois.

    Czy zdaniem specjalisty od prawa karnego porównanie prezydenta do przywódcy kryminalnego w rosyjskim więzieniu jest zniesławieniem?

    Zobacz również:

    Karol Nawrocki może zawetować podwyżkę akcyzy, planowaną przez rząd
    Polska

    Dwugłos wobec możliwego weta. "Dostępność rujnująco duża"

    Łukasz Szpyrka
    Łukasz Szpyrka

      - Nie uważam natomiast, że wypowiedz wyczerpuje znamiona artykułu 135 k.k., który mówi o znieważeniu głowy państwa. Wypowiedz zawiera ocenę zachowań i porównanie do negatywnych wzorców, jednak w mojej ocenie to jedynie przekroczenie w zakresie formy a nie czyn karalny. To po prostu radykalna ocena zachowania nieakceptowanego przez krytykującego, jego opinia i protest a nie działanie w celu znieważenia - mówi Dubois.

      Nazwał prezydenta "debilem". Został uniewinniony

      Podobna sytuacja miała miejsce w Polsce w 2020 roku, kiedy to pisarz Jakub Żulczyk nazwał prezydenta Andrzeja Dudę "debilem". Sprawa skończyła się przed sądem, a ostateczny finał znalazła w maju 2023 roku. Żulczyk uniknął kary ze względu na to, że czyn, którego się dopuścił, miał znikomą szkodliwość społeczną.

      - Są to sytuacje zbliżone. W obydwu sprawach została sformułowana radykalna krytyka i była forma zamanifestowania protestu przeciw złym działaniom przedstawicieli władzy - mówi mecenas Jacek Dubois i podkreśla, że wyrok w sprawie Żulczyka był zgodny z jego oceną.

      - Wychodziłem z założenia, że to była opinia, którą co prawda można było wyrazić w innej formie, natomiast sama wypowiedź nie stanowiła czynu karnego, bo mieściła się w prawie do krytyki działań krytykowanego. Czasem krytyka wymaga dosadności i tam okoliczności takiej dosadności wymagały - analizuje.

      Zdaniem mecenasa, w przypadku ukraińskiego dziennikarza jego wypowiedź była wynikiem emocji związanych z decyzjami prezydenta, jednak powinien się posługiwać argumentami merytorycznymi, a nie odwołującymi się do gwary więziennej.

      Ostateczną decyzję w sprawie ukraińskiego dziennikarza podejmie jednak sąd, o ile ta trafi na wokandę.

      Paulina Sowa (paulina.sowa@firma.interia.pl), współpraca: Dawid Serafin 

      Zobacz również:

      Niemieckie media reagują na weto Karola Nawrockiego (zdj. ilustracyjne)
      Świat

      Niemieckie media reagują na weto Nawrockiego. "Gra na rękę Putina"

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak
      Tusk: Rada Gabinetowa? Jestem zadowolony z jej przebieguPolsat News

      Najnowsze