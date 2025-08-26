Karol Nawrocki zawetował uchwaloną przez Sejm nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i złożył swój własny projekt nowelizacji. Wśród propozycji prezydenta pojawiła się zmiana w Kodeksie karnym dotycząca zrównania symbolu banderowskiego z symbolami nazistowskimi i komunistycznymi. Oznaczałoby to, że za jego propagowanie będzie groziło do trzech lat więzienia.

Propozycja wywołała duże poruszenie w Ukrainie. Tamtejsze serwisy podają, powołując się na źródła w ukraińskiej dyplomacji, że zrównanie symboli banderowskich z nazistowskimi nie obejdzie się bez reakcji ze strony władz w Kijowie.

Zdaniem Jana Piekło, byłego ambasadora Polski w Ukrainie, choć oficjalnej reakcji ze strony Ukrainy jeszcze nie było, nie można wykluczyć, że będzie.

Do sprawy odniósł się też na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka. Został zapytany o to, czy ktoś z Kijowa kontaktował się z polskim MSZ.

- Nic nie wiem o kontakcie w tej sprawie z MSZ, jeśli był to pewnie na niższym poziomie albo dopiero będą się kontaktować - powiedział Szłapka.

Jan Piekło ocenia, że to co dzieje się obecnie w naszej polityce jest skutecznie wykorzystywane przez agenturę rosyjską. - Cała symbolika związana z Ukraińską Powstańczą Armią i z banderowcami jest najskuteczniejszym elementem do poróżnienia Polaków i Ukraińców - mówi w rozmowie z Interią.

Jan Piekło: Temat służy tylko interesom Rosji

Były ambasador podkreśla, że temat był dyskutowany w przestrzeni publicznej od dawna, nie jest niczym nowym. Wiąże się z niezadowoleniem części społeczeństwa z udogodnieniami, na jakie mogą liczyć uchodźcy z Ukrainy w Polsce.

- Temat banderowców wracał przez całe moje ambasadorstwo w Kijowie i zawsze służył tylko interesowi Rosji. W tej kwestii należy postępować bardzo ostrożnie - twierdzi Piekło.

Dodaje, że historia Ukraińskiej Powstańczej Armii dla Polaków jest jednoznaczna, bo była ona odpowiedzialna za rzeź polskiej ludności, jednak dla Ukraińców jest to też symbol walki o niepodległość.

- To taki grząski teren, po którym należy się poruszać z wielką ostrożnością, pamiętając, że Polacy i Ukraińcy muszą mieć tutaj wspólne stanowisko, żeby nie działać na korzyść Rosji - podkreśla Jan Piekło.

Komentarze po decyzji Nawrockiego

Propozycja Karola Nawrockiego spotkała się z negatywnym odbiorem ze strony rządu.

"Putinowscy propagandyści zachwyceni decyzjami o ograniczaniu pomocy dla Ukrainy i Ukraińców. Nie gratuluję" - napisał w serwisie x minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"W Rosji cieszą się z postawy Prezydenta Nawrockiego blokującej wsparcie Ukrainy! Pod postami Kancelarii setki rosyjskich trolli biją brawo i próbują zniechęcać Polskę do pomocy walczącej o niepodległość Ukrainie" - napisał natomiast wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Zdaniem Jana Piekło strona rządowa usiłuje obarczyć całą winą za popsucie stosunków ukraińsko-polskich prezydenta Nawrockiego.

- To nie służy ani interesom Polski ani Ukrainy. Mam głębokie przekonanie, że jedną z pierwszych wizyt Karola Nawrockiego, zaraz po wizycie w Stanach Zjednoczonych i Watykanie, będzie właśnie wizyta w Kijowie i spotkanie z prezydentem Zełenskim - mówi Interii były ambasador Polski w Ukrainie.

Piekło przypomniał, że w niedzielę Nawrocki złożył na ręce Wołodymyra Zełenskiego życzenia z okazji dnia niepodległości Ukrainy. Prezydent Polski przypomniał, że Ukraińcy mierzą się z "brutalną agresją" Rosji. "Niech ten dzień będzie źródłem dumy, siły i nadziei dla całego narodu" - podkreślił Nawrocki.

