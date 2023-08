Pogoda na najbliższe dni. We wtorek więcej słońca i przelotny deszcz

Niestety temperaturę odczuwalną obniżał będzie umiarkowany, a okresami też dość silny i porywisty wiatr. Na przeważającym obszarze kraju w porywach osiągał on będzie do 65 km/h, na Pomorzu do 80 km/h, natomiast najsilniej nadał będzie wiało nad morzem, nawet do 100-110 km/h. Silniejsze porywy wiatru prognozowane są też w górach - w Tatrach do 65 km/h, w Sudetach do 90 km/h. Wieczorem i w nocy wiatr będzie stopniowo słabł.