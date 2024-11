Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda w poniedziałek zachęci do pozostania w domu

Na tych terenach średnia prędkość podmuchów wyniesie do 50 km/h, a w porywach do 80 km/h. Alerty obowiązują od godz. 14:00 do północy.