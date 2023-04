Wielki Czwartek. Jak spędzić ten dzień?

Wielki Czwartek warto przeżyć świadomie i z zaangażowaniem, by być z Chrystusem we wszystkich momentach Jego Męki, której wspomnienie właśnie się rozpoczyna.

Msza krzyżma. Co to?

Obchody Wielkiego Czwartku otwiera Msza Krzyżma, która nie wchodzi jeszcze w okres Triduum Paschalnego. Podczas uroczystości biskup każdej diecezji święci tzw. "krzyżmo" - oleje do namaszczeń, które przez cały rok będą używane podczas sakramentów: chrztu, bierzmowania i kapłaństwa.

Zatem, aby dobrze przeżyć Wielki Czwartek, warto uczestniczyć w Mszy Krzyżma. To dobra okazja, aby połączyć się na wspólnej modlitwie i refleksji na temat znaczenia posługi duchowej i sakramentów, a także wierności Bogu i Kościołowi.

Wielki Czwartek to święto wszystkich Kapłanów

Nie zapominajmy, że w Wielki Czwartek obchodzimy pamiątkę ustanowienia przez Chrystusa sakramentu kapłaństwa. Zatem, to dobra okazja, by złożyć życzenia i podziękowania wszystkim księżom, którzy posługują w parafii, a także wszystkim tym, których spotkaliśmy na swojej drodze.

Nie zapominajmy jednak, że najpiękniejszym prezentem, który można ofiarować kapłanom jest modlitwa. Właśnie dlatego w wolnej chwili warto wspomnieć o Boże błogosławieństwo i wsparcie dla wszystkich księży.

Co to jest Triduum Paschalne?

Tridum paschalne to najważniejsze święto rzymskich katolików. Upamiętnia misterium paschalne, czyli mękę, śmierć i zmartwychstawnie Chrystusa.

Wielki Czwartek. Jak obchodzić?

Triduum Paschalne rozpoczyna się wraz z Mszą Wieczerzy Pańskiej. To moment, podczas którego wspominamy Ustanowienie Eucharystii przez Jezusa Chrystusa. Właśnie dlatego, aby pięknie przeżyć ten czas, dobrym pomysłem jest modlitwa o dobre przeżycie Mszy świętej.

Co więcej, wielkoczwartkowej Eucharystii towarzyszy wiele znaków. Warto przyjrzeć się im szczególnie. Dlaczego? Bowiem skrywają one szczególne znaczenie. Jednym z symboli jest obmycie nóg dwunastu osobom, które wykonuje kapłan sprawujący Mszę świętą. Wynika to z odgrywania roli Dwunastu Apostołów i Jezusa przed Ostatnią Wieczerzą. Tymczasem znak ten ma jeszcze jedno, bardzo ważne znaczenie. To przede wszystkim ukazanie intencji Chrystusa, który uniża się wobec swoich uczniów i staje się dla nich Sługą. Zatem ten symbol ma nam przypominać, abyśmy naśladowali Jezusa we wzajemnej służbie.

Bądź z Chrystusem w Ciemnicy

Na koniec Mszy Wieczerzy Pańskiej, kapłan w uroczystej procesji prowadzi Najświętszy Sakrament do Ciemnicy. Miejsce to ma przypominać, co Pan Jezus przeżywał tuż po Ostatniej Wieczerzy, kiedy odszedł, by modlić się w Ogrodzie Oliwnym. Wówczas został zupełnie sam, opuścili Go nawet Jego uczniowie.

Wielkoczwartkowy wieczór to dobra okazja, by wynagrodzić Chrystusowi opuszczenie przez Uczniów i tę samotność, która była dla Niego jeszcze bardziej przytłaczająca.

Zatem, aby pięknie przeżyć Wielki Czwartek powinniśmy znaleźć chwilę wieczorem, aby przyjść do Ciemnicy i w ciszy adorować Najświętszy Sakrament. To doskonała okazja, by podziękować Jezusowi za dar zbawienia.

