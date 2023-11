Pogoda w czwartek. Opady i silny wiatr

W czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje bardzo niebezpieczną, dynamiczną pogodę . - Różna mieszanka opadów plus silny wiatr . Głównie we wschodniej połowie kraju będzie śnieg przechodził w deszcz, a opady w marznące powodujące gołoledź . Opady marznące również na zachodzie mogą się przytrafić - ostrzegła Śmigrocka.

Pogoda. Ostrzeżenia dla woj. pomorskiego

Instytut wydał także alert drugiego stopnia przed opadami marznącym i, który będzie obowiązywać od północy do godz. 9 rano w czwartek. W komunikacie podano, że we wszystkich powiatach województwa pomorskiego prognozowane są umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

Prognoza pogody. Marznący deszcz w Małopolsce

Równocześnie IMGW przestrzega przed silnym wiatrem, z południowego zachodu, o średniej prędkości do 45 km/godz., w porywach do 80 km/godz. W południowych powiatach regionu - w tym nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim i gorlickim - prognozowany jest wiatr o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 95 km/h.