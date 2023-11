Turyści w Beskidach powinni uważać. Na szlakach turystycznych panują trudne warunki. Jest ślisko, w dodatku miejscami widoczność jest ograniczona do kilkudziesięciu metrów. Ratownicy z Grupy Beskidzkiej GOPR apelują do wybierających się w wyższe partie gór o to, by wyposażyli się w zimowy osprzęt.