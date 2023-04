Wielka Sobota. Czym jest Wigilia Paschalna? Kiedy do kościoła?

Jak mówi Starożytna Homilia na Wielką Sobotę - tego dnia "Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań".

Właśnie dlatego Wielka Sobota to czas, gdy cisza powinna być w centrum życia każdego z nas. Powinniśmy wyciszyć wszystko, co nas rozprasza - telewizję, radio, smartfona. Jeśli to możliwe, dobrym sposobem byłoby zrezygnowanie na ten moment także z mediów społecznościowych.

Wielka Sobota. Co wkładamy do święconki?

Nieodłącznym elementem Wielkiej Soboty, a zarazem najbardziej spopularyzowanym jest święcenie pokarów. Wówczas wierni idą do Kościoła z przygotowanym wcześniej koszykiem pełnym smakołyków. Poszczególne pokarmy mają swoje symbole.

W koszyczku nie może zabraknąć:

* Baranka Wielkanocnego, który symbolizuje Chrystusa zwyciężającego nad śmiercią,

* Chleba, który niejednokrotnie pojawiał się w Ewangelii. Modlimy się o niego także każdego dnia w modlitwie "Ojcze nasz".

* Jajka, które oznacza życie i zmartwychwstanie.

* Wędliny, która oznacza siły witalne, zdrowie i dostatek.

*chrzanu, soli, pieprzu, ciasta, itp...

Pamiętajmy jednak, że Wielka Sobota to nie tylko święconka - nie jest ona najważniejszym punktem tego dnia. Oczywiście, powinniśmy iść poświęcić pokarm, by w niedzielny poranek z radością spożyć rodzinne śniadanie, ciesząc się ze zmartwychwstania Chrystusa. Nie stawiajmy jednak święcenia pokarmów na pierwszym planie.

Modlitwa przy grobie Chrystusa

Jak już wspomnieliśmy, Wielka Sobota to przede wszystkim czas ciszy i skupienia. Po śmierci Jezusa, Jego ciało zostało złożone do grobu. Podobnie w Wielki Piątek po Liturgii Męki Pańskiej, Najświętszy Sakrament zostaje zaniesiony do przygotowanego miejsca, gdzie pozostanie aż do Wigilii Paschalnej. To oznacza, że w Wielką Sobotę cały czas możemy adorować umęczonego Chrystusa.

Zatem w Wielką Sobotę warto znaleźć czas, by przyjść do grobu Jezusa i rozważyć to, co wydarzyło się w minionych dniach.

Wielka Sobota. Dlaczego używamy świecy?

Nieodłącznym elementem Wielkiej Soboty jest światło. Właśnie dlatego przed Wigilią Paschalną naszykuj świecę, która będzie Ci towarzyszyła podczas uroczystości.

Gdy zachodzi słońce, przed kościołem rozpoczyna się obrzęd poświęcenia ognia i wody. Wówczas kapłan zapala od płonącego ognia nowy Paschał, który ma przypominać wiernym historię o tym, jak w Starym Testamencie kolumna ognia przeprowadziła Izraelitów przez Morze Czerwone. Światło ma jednak przede wszystkim symbolizować Chrystusa, który w swoim blasku prowadzi ludzi do zbawienia.

Wigilia Paschalna. Co to?

Kulminacyjnym wydarzeniem Triduum Paschalnego jest Wigilia Paschalna. To właśnie w jej trakcie zostanie nam ogłoszona radosna nowina o zwycięstwie nad śmiercią Chrystusa. Wówczas pierwszy raz po czasie Wielkiego Postu usłyszymy śpiew: "Alleluja".

Wigilia Paschalna jest najbardziej wyjątkową liturgią całego roku. Składa się ona z czterech części: Liturgii Światła (o której wspomnieliśmy), Liturgii Słowa (wyjątkowo długiej, składającej się z 8 czytań i 8 psalmów lub w skróconej wersji z 4 czytań i 4 psalmów zwieńczonych Ewangelią o zmartwychwstaniu Jezusa), Liturgii Chrztu i Liturgii Eucharystii. Aby dobrze przeżyć tę wyjątkową, jedyną w swoim rodzaju Mszę świętą, warto skupić się na jej bogatych symbolach i gestach, które kapłan wykonuje.

Wigilia Paschalna. Czas radości

Wielka Sobota to czas pełen modlitwy, skupienia i refleksji. To moment, w którym powinniśmy się na chwilę zatrzymać. Jednak po mroku Wielkiego Piątku przychodzi najjaśniejsze światło, a jest nim sam Zmartwychwstały Chrystus, który chce rozjaśnić każdą ciemność naszego życia. Właśnie dlatego dzisiejszy dzień po Wigilii Paschalnej jest przede wszystkim radością, że Jezus zmartwychwstał.