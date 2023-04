Wielki Piątek to dla nas wyjątkowy dzień, kiedy możemy pobyć w ciszy. Tak bardzo potrzebnej nam dziś wszystkim. Możemy popatrzeć na Jezusa na krzyżu, pobyć z Nim. Postarać się zrozumieć, jaka to musiała być Miłość, że dał się za nas zabić? Pomyśleć, czy moja miłość do innych chociaż trochę jest podobna do tej Jego Miłości. Zatem, co zrobić, by w pełni poświęcić ten dzień na chwile ciszy i skupienia?



Wielki Piątek. Czy obowiązuje post ścisły?

Nieodłącznym elementem Wielkiego Piątku jest post ścisły - co do ilości i co do jakości. Oznacza to, że tego dnia możemy zjeść wyłącznie trzy posiłki bezmięsne, w tym jeden do syta. Niektóre osoby stosują post o chlebie i wodzie, by jeszcze mocniej przeżywać z Chrystusem ten czas.

Post ścisły jest modlitwą ciała i duszy. Dzięki powstrzymaniu się od spożywania nieograniczonej ilości pokarmów, mamy okazję skupić się na walce z własnymi wadami i pokusami.

Pieśni pasyjne w Wielki Piątek. Co to?

Tuż po śpiewie Chwała na Wysokości Bogu w Wielki Czwartek milkną wszystkie instrumenty. Natomiast wciąż może towarzyszyć nam śpiew pieśni pasyjnych bez akompaniamentu. To właśnie one szczególnie pięknie opowiadają historię Męki Chrystusa.

Dlatego w tym czasie, by jeszcze bardziej wprowadzić się w klimat wielkopiątkowych uroczystości, warto wsłuchać się w przejmujące pieśni pasyjne. Wyłącz telewizor, radio, smartfona, inne rozpraszacze i zadbaj o atmosferę modlitwy poprzez muzykę.

Wielki Piątek. Czy odmawia się Koronkę do Bożego Miłosierdzia?

W godzinie Męki Chrystusa - o godz. 15:00 - warto odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Można między innymi wziąć udział w transmisji z Sanktuarium w Łagiewnikach. Możesz też pomodlić się nią w domu albo w Kościele, przygotowując się do Liturgii Męki Pańskiej.

Droga Krzyżowa. Jak wygląda?

Nieodłącznym elementem Wielkiego Piątku jest Droga Krzyżowa. Wówczas przez udział w tym nabożeństwie pragniemy towarzyszyć Chrystusowi w drodze na szczyt Golgoty.

W Drodze Krzyżowej można uczestniczyć w swoim parafialnym kościele, w różnych miejscach Polski, a także łącząc się na wspólnej modlitwie z Ojcem Świętym. Nabożeństwo w rzymskim Koloseum rozpoczyna się o godz. 21.

Liturgia Męki Pańskiej

W Wielki Piątek kulminacyjnym momentem jest Liturgia Męki Pańskiej. To jedyny dzień w roku, kiedy Kościół nie sprawuje Eucharystii. Kluczowymi elementami tego dnia są: liturgia słowa, adoracja krzyża, Komunia Święta i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do przygotowanego Grobu.

Udział w Liturgii powinien być zatem motywowany głęboką wiarą i chęcią oddania czci Chrystusowi za Jego Miłość i ofiarę. Jeśli chcemy przeżyć ten dzień godnie, nie może zabraknąć udziału w tej uroczystości z pełnią skupienia i refleksji.

Grób Jezusa. Gdzie się znajduje?

Grób, który był jedynym, choć niemym świadkiem zmartwychwstania, jest zwieńczeniem dnia Wielkiego Piątku. To właśnie tam ksiądz w uroczystej procesji przenosi Najświętszy Sakrament i pozostawia tam, by wierni mogli Go adorować z wdzięcznością za dar Męki Chrystusa. To także dobra okazja, by towarzyszyć Jezusowi aż do momentu, w którym wróci nadzieja, a On - zmartwychwstanie.

Pomocne w adoracji będą modlitwy przy Grobie Pańskim i pieśni pasyjne. Można także wykorzystać te najbardziej popularne modlitwy tj. różaniec czy Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Te sześć elementów sprawi, że Wielki Piątek będzie pięknym, pełnym refleksji duchowym przeżyciem.