Wichury wkraczają do Polski. Na mapie ostrzeżeń trzy kolory

Niż Pauline dotarł już nad Polskę , a synoptycy prognozują, że może on namieszać w pogodzie. W niedzielę w niemal całym kraju na niebie panować będzie zachmurzenie z przejaśnieniami, a temperatury nie spadną poniżej zera.

Pogoda. Silny wiatr na Wybrzeżu. IMGW wydał najwyższy alert

Najsilniejsze podmuchy wiatru prognozowane są dla północy Polski. "Na Wybrzeżu prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu" - informuje IMGW. Ostrzeżenie obowiązuje od niedzielnego popołudnia do wtorku wieczorem.