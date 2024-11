43 mln ludzi objętych alertem pożarowym. Dramatyczna sytuacja w USA

Synoptycy ostrzegają, że niska wilgotność powietrza wynosząca około 20 proc. i porywy wiatru sięgające prędkość do 70 km/h mogą tylko przyspieszyć rozprzestrzenianie się pożarów.

Według ABC News, sytuacja utrzyma się przez kolejny tydzień. W najbliższych dniach w objętym alertami regionie nie są prognozowane mierzalne opady deszczu - to ma zwiększyć suszę z umiarkowanej do ekstremalnej .

Susza w USA. Władze Nowego Jorku wezwały do oszczędzania wody

NBC New York, podało, że władze Nowego Jorku są zaniepokojone niskim poziomem wody w zbiornikach. Doprowadziły do tego miesiące niskich opadów deszczu. Burmistrz Eric Adams wydał w listopadzie ostrzeżenie przed suszą i wezwał mieszkańców miasta do oszczędzania wody poprzez branie krótszych pryszniców i naprawienie przeciekających kranów.