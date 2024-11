Pierwsze oznaki pogorszenia się pogody będzie można zauważyć już w sobotę - w woj. zachodniopomorskim i pomorskim wiatr może osiągać prędkość do 70 km/h, z kolei w górach porywy mogą dochodzić do 80 km/h .

Prognoza pogody. Polska w objęciach niżu Pauline

Na Pomorzu oraz m.in. na Podlasiu silny wiatr będzie się utrzymywał - jego podmuchy, podobnie jak w sobotę, mogą sięgać 70 km/h. W rejonach podgórskich Podkarpacia wiatr osiągnie prędkość do 70 km/h. Mocno będzie wiało także w pozostałych częściach Polski .

Co więcej, w całym kraju prognozowane są opady deszczu, a Przedgórzu Sudeckim opady deszczu ze śniegiem . Najzimniej będzie natomiast w rejonie Zakopanego, gdzie termometry wskażą 4 stopnie Celsjusza. Jednak opady deszczu czy silny wiatr, to nie najgorsze, z czym przyjdzie się mierzyć w niedzielę.

Pogoda na niedzielę. Zamieszanie w pogodzie. Burze śnieżne i oblodzenia

IMGW przekazało w komunikacie w mediach społecznościowych, że w niedzielę od godz. 8:00 do godz. 20:00 w Polsce mogą wystąpić burze. "Napływ mroźnego powietrza nad stosunkowo ciepłe wody Bałtyku będzie skutkować wzrostem niestabilności w tamtym rejonie, co w połączeniu z korzystnymi warunkami kinematycznymi może doprowadzić do rozwoju burz" - informują synoptycy.