Niebezpieczne wichury pojawią się na północy Polski. Jednak niebezpiecznie zrobi się również w reszcie kraju. Obecnie ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Nie ma miejsc bez alertu związanego z groźnym wiatrem .

Pogoda najgorsza na północy

Pogoda we wtorek staje się coraz bardziej wymagająca. Groźne podmuchy we wtorek wieczorem wieczorem i w nocy z wtorku na środę mogą dać się we znaki mieszkańcom wszystkich województw.