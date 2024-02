Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Górskie schronisko bez kawałka dachu

Silny wiatr daje się we znaki w wielu miejscach kraju. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w poniedziałek w ciągu dnia najsilniejsze porywy wiatru w kraju przekraczają 70 km/h, zaś najsilniejsze podmuchy odnotowano we Wrocławiu i Płocku (72 km/h). W wysokich partiach gór wieje jednak znacznie mocniej .

Odczuło to schronisko w Dolinie Pięciu Stawów, które z powodu niszczycielskich podmuchów straciło część dachu:

Zgodnie z komunikatem turystycznym TPN, obecnie w Tatrach panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki. Jednym z niekorzystnych zjawisk jest silny wiatr. Jak poinformował Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego, w Tatrach mamy do czynienia z huraganowym wiatrem osiągającym w rejonie szczytów prędkość do 125 km/h.