Pracownicy, którzy są zatrudnieni w instytucjach finansowanych ze środków publicznych, takich jak budżet państwa lub samorządów, podlegają szczególnym przepisom określonym w ustawach.

Świadczenie stażowe dla pracowników budżetówki

Pracownicy, którzy otrzymują wynagrodzenie z budżetu państwa, to m.in. urzędnicy, nauczyciele, sędziowie, policjanci, zawodowi żołnierze, pracownicy ochrony zdrowia i strażacy. Osoby wykonujące te zawody są uprawnione do otrzymywania dodatku stażowego. Jeśli pracownicy są zatrudnieni w przedsiębiorstwie prywatnym, to decyzja o tym, czy otrzymają taki dodatek, należy do ich pracodawcy.

Dodatek stażowy przyznawany jest na podstawie różnych kryteriów. Najczęściej wynosi on około 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i można otrzymać go po przepracowaniu pięciu lat. Z każdym kolejnym przepracowanym rokiem jego wartość jest powiększana o 1 proc. Maksymalnie może wynosić on 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia.

Więcej korzyści w służbach mundurowych i szkołach

Inaczej jest naliczany dodatek za wysługę lat w służbach mundurowych.

Pracownicy służb mundurowych po 35 latach pracy mogą otrzymać 35 proc. dodatku stażowego. Krótszy jest także okres, po którym mogą otrzymać dodatek - wynosi on dwa lata pracy i jest równy 2 proc. pensji zasadniczej.

Z kolei nauczyciele otrzymują dodatek stażowy po czterech latach pracy, ale jego wysokość wynosi 4 proc. pensji zasadniczej i przez kolejne 20 lat pracy rośnie co roku o 1 proc.

Co wlicza się do wysługi lat? Sprawdzamy

Warto jednak dodać, że czas poświęcony na edukację nie jest wliczany do wysługi lat.

Do stażu pracy na podstawie którego można obliczyć dodatek stażowy wliczony może być okres:

służby wojskowej,

pobierania zasiłku dla bezrobotnych,

pracy za granicą,

prowadzenia gospodarstwa rolnego.

By otrzymać taki dodatek, trzeba przepracować pełne lata, gdy więc zatrudnienie rozpoczęło się np. w połowie miesiąca, pierwszy dodatek będzie przysługiwał, gdy upłynie cały rok oraz pozostałe dni tego niepełnego miesiąca.



Dodatek stażowy wypłacany jest zazwyczaj razem z wynagrodzeniem zasadniczym.



Dodatek za wysługę lat może być przyznany za niektóre, chociaż nie wszystkie, okresy nieobecności w pracy. Przysługuje na przykład w przypadku nieobecności z powodu zwolnienia lekarskiego, opieki nad dzieckiem lub opieki nad członkiem rodziny, pod warunkiem, że pracownik otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Szczegółowe zasady wyliczania dodatku stażowego uregulowane są w art. 22 ust. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz w art. 38 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych.



Klaudia Katarzyńska

