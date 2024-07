Rosja wykorzystała globalną awarię. Tak "przypomniała" o sobie

"Sytuacja z Microsoftem kolejny raz pokazuje, jak ważne jest zastąpienie importowanego oprogramowania , przede wszystkim w krytycznych obiektach infrastruktury IT" - przekazał rosyjski resort.

Globalna awaria Microsoft. Jest komunikat rosyjskiego resortu

Agencja RIA Nowosti zwróciła się z pytaniem o skutki globalnej awarii do rosyjskich linii lotniczych Red Wings .

Lotniska w Rosji i na Białorusi bez awarii? "Żadnych porażek"

Ostatecznie do błędu przyznała się firma Crowdstrike która przekazała, że jej inżynierowie pracują nad rozwiązaniem problemów technicznych. Wygląda na to, że to awaria CrowdStrike miała spowodować globalne zakłócenia dla użytkowników komputerów z systemem Microsoft Windows.