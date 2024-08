"Lex Kamilek" wprowadza tzw. standardy ochrony małoletnich . Chodzi m.in. o przygotowanie i wdrożenie procedur w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy. Przyczynkiem do wdrożenia zmian są tragiczne wydarzenia z Częstochowy, gdzie ośmioletni chłopiec został skatowany przez ojczyma. Choć sytuacją rodziny interesowały się odpowiednie służby, nie udało się ocalić dziecka.

Ustawa Kamilka. Standardy ochrony małoletnich. Kogo dotyczą?

Standardy ochrony małoletnich dotyczą: przedszkoli, szkół, schronisk młodzieżowych oraz następujących placówek: opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, religijnych, artystycznych, medycznych, rekreacyjnych, sportowych lub związanych z rozwijaniem zainteresowań, do których uczęszczają albo w których przebywają lub mogą przebywać nieletni.

Ustawa Kamilka. Nowe zasady podczas rekrutacji pracowników

Zgodnie z tzw. ustawą Kamilka od 15 sierpnia każda placówka, której praca wiąże się z działalnością z dziećmi musi przestrzegać specjalnych zasad weryfikacji podczas rekrutacji nowych pracowników. Kandydat do pracy musi zostać sprawdzony w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

- Oczywiście nie chodzi o to, by weryfikować każdego zatrudnionego w branży hotelarskiej czy medycznej. Chodzi wyłącznie o te osoby, które mają realnie kontakt z dziećmi. Przykładowo animator dopuszczony do kontaktu z dziećmi podlega obowiązkowej weryfikacji, ale kucharka pracująca w hotelu już nie - tłumaczyła w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną " Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, wiceminister sprawiedliwości.